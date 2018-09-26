Податкова про оформлення найманих працівників

- 26.09.2018 09:40
Податкова про оформлення найманих працівників

Трудовим законодавством України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та без повідомлення органу фіскальної служби.

Для оформлення найманого працівника на роботу підприємець повинен:

- укласти в письмовій формі трудовий договір;

- оформити наказ про прийняття на роботу;

- повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 413).

Нагадаємо: повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку його роботи. Таке повідомлення подається фізичною особою до територіального органу Державної фіскальної служби за місцем його обліку як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:

засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: наймані працівники, прийом на роботу працівника, офіційне працевлаштування, чернівці працевлаштування

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

На Буковині існує перша равликова ферма Ферма з розведення равликів працює на Буковині, в селі Стрілецький Кут Кіцманського району. Її власниками є подружжя Юськів
- 26.09.2018 16:41
Найкориснішим десертом визнано мармелад Лікарі вирішили включити до переліку найкорисніших для здоров'я десертів, окрім шоколаду, також і мармелад
- 26.09.2018 16:20
ЄС створили санкційний режим за використання хімічної зброї У зв'язку зі справою про отруєння родини Скрипалів в Солсбері Комітет постійних представників ЄС ухвалив
- 26.09.2018 15:54
День міста Черніві 2018: програма заходів День міста Чернівців 2018 святкуватиметься 6-7 жовтня. Про це повідомили в Чернівецькій міській раді.
- 26.09.2018 14:45
Нардеп звинуватив Клімкіна в національній ворожнечі Через заяви міністра закордонних справ України Павла Клімкіна щодо проявів сепаратизму на Закарпатті народний депутат України Василь Брензович
- 26.09.2018 14:09
SpaceX відправить ще одного туриста на Місяць Вже з другим космічним туристом компанія Ілона Маска SpaceX підписала контракт.
- 26.09.2018 13:15
Злочинець захотів грошей за власний арешт 24 травня у Торонто відбулось пограбування, і за інформацію про місцезнаходження двох порушників
- 26.09.2018 12:56
Поліція затримала буковинця за превезення підакцизу Під час відпрацювання території Буковини мобільна група Головного управління Національної поліції
- 26.09.2018 12:33
В Чернівцях на Галицькому шляху збили неповнолітню дівчину Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом дорожньо-транспортної пригоди
- 26.09.2018 11:54
Митрополит Онуфрій потрапив до бази даних Миротворець Митрополіта Онуфрія, який є очільником Української православної церкви Московського патріархату
- 26.09.2018 11:41

Всі новини