



Податкова про оформлення найманих працівників - 26.09.2018 09:40

Трудовим законодавством України визначено, що працівник не може бути допущений до роботи без укладання трудового договору та без повідомлення органу фіскальної служби.

Для оформлення найманого працівника на роботу підприємець повинен:

- укласти в письмовій формі трудовий договір;

- оформити наказ про прийняття на роботу;

- повідомити ДФС про прийняття працівника на роботу (постанова КМУ від 17 червня 2015 р. № 413).

Нагадаємо: повідомлення про прийняття працівника на роботу подається до початку його роботи. Таке повідомлення подається фізичною особою до територіального органу Державної фіскальної служби за місцем його обліку як платника єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування одним із таких способів:

засобами електронного зв'язку з використанням електронного цифрового підпису відповідальних осіб;

на паперових носіях разом з копією в електронній формі;

на паперових носіях, якщо трудові договори укладено не більше ніж із п'ятьма особами.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ

Платинова Буковина, Чернівці

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