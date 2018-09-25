Аферист в Чернівцях підробив документи та продав чужу квартиру

- 26.09.2018 09:22
Аферист в Чернівцях підробив документи та продав чужу квартиру

В Чернівцях сталась афера з підробкою документів - чоловіка судять за фальсифікацію, а також продаж чужої квартири. Інформацію про це озуучивають у прес-службі прокуратури Чернівецької області. 

Було проведене досудове розслідування, що показало - квартирою 53-річного жителя Чернівців незаконно заволодів 45-річний чоловік, і житло було продане третім особам. Зловмисник зміг заволодіти паспортом потерпілого, підробити документи та продати житло, скориставшись тим фактом, що потерпілий веде асоціальний спосіб життя, зловживає алкоголем.

За допомогою фальсифікованих документів шахрай звернувся до нотаріуса та отримав можливість розпоряджатись чужим житлом за довіреністю. Також йшлося про розпоряджання майном, що присутнє в квартирі, загальна вартість якого складає понад 200 тисяч гривень. З третіми особами зловмисник уклав договір купівлі-продажу квартири.

Тепер чоловіка судитимуть за завданий матеріальний збиток у великих розмірах, який шахрай завдавпотерпілому та його сестрі - фактичній власниці кватири.

Платинова Буковина, Чернівці

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