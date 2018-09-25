Призначено нового консула Румунії в Чернівцях- 25.09.2018 16:59
Ірина-Лоредана Стенкулеску була призначена новим Генеральним консулом Румунії у Чернівцях.
Зазначимо, що попередньо були оприлюднені рішення стосовно відкликання та призначення нових осіб на пости Генеральних консулів Румунії у чотирьох містах. Йдеться про Единбург, Страсбург, Турин та Чернівці.
Відповідно до цього рішення, з посади Генерального консула Румунії в Чернівцях було відкликано Елеонору Молдован. Нагадаємо, що пані Молдован було призначено на даний пост 27 листопада 2017 року.
Тепер обов'язки Генерального консула Румунії в Чернівцях буде виконувати призначена на даний пост Ірина-Лоредана Стенкулеску.
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