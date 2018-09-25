



ДТП на Заставнянщині 25 09 2018 - 25.09.2018 16:16

Внаслідок аварії один з водіїв з переломом опинився на лікарняному ліжку. Працівники Заставнівського відділення поліції проводять досудове розслідування для встановлення причин і обставин ДТП.

Автопригода з потерпілими сталася вранці 25-го вересня на околиці села Васловівці Заставнівського району. На місці пригоди поліцейські з’ясували: рухаючись по дорозі у напрямку Чернівців, мікроавтобус «Mercedes-Benz Vito» під керуванням 42-річного жителя району виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем «Mazda 626».

Під час зіткнення травмувався водій легковика – 52-річний чернівчанин. Із закритим переломом стегнової кістки потерпілого госпіталізовано до лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі Заставнівського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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