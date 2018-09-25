



Поліція працює над недопущенням рейдерства - 25.09.2018 14:43

Під час робочої зустрічі керівництва поліції Чернівецької області з керівниками охоронних підприємств обговорено спільні заходи для попередження спроб рейдерських захоплень на території краю.

Зважаючи на поширення в окремих регіонах держави спроб протиправного захоплення підприємств, передусім, аграрного сектору, а також залучення до незаконних дій приватних охоронних структур, керівництво обласного управління Нацполіції ініціювало нараду за участю представників охоронних фірм.

У ході зустрічі її учасники обговорили актуальні питання захисту майнових прав аграріїв. Присутні зійшлися на тому, що такі ситуації однозначно повинні вирішуватися в межах закону, без протиправної «силової» підтримки приватних охоронців.

Додатково правоохоронці довели порядок реагування поліції на повідомлення про спроби рейдерства, у тому числі й можливості залучення спецпідрозділів для припинення групових правопорушень. Поліцейські звернули увагу на передбачену законом відповідальність за порушення Закону України «Про охоронну діяльність», недотримання ліцензійних умов, а також за вчинення учасниками рейдерських захоплень кримінальних чи адміністративних правопорушень.

Характеризуючи ситуацію на Буковині, Анатолій Дмитрієв відмітив: «Сьогодні в Чернівецькій області для протидії рейдерству злагоджено співпрацюють представники правоохоронних органів, влади та бізнесу. Сподіваюсь, що конструктивна взаємодія з охоронними структурами дозволить ситуації на Буковині залишатися стабільною та контрольованою».

Крім цього, учасники зустрічі обговорили низку питань подальшої співпраці. Зокрема, залучення нарядів охорони до профілактики правопорушень та реагування на повідомлення про їх учинення, а також надання поліцейськими правової допомоги для недопущення залучення охоронних фірм до участі в конфліктних ситуаціях, пов’язаних з визначенням майнових прав суб’єктів господарювання.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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