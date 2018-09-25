



На реєстраторі поліцейських не знайшли запис смертельної ДТП на Руській - 25.09.2018 14:10

Стосовно смертельної ДТП за участі патрульних поліцейських в Чернівцях відбувся брифінг за участі заступника начальника Управління служби безпеки України у Чернівецькій області Юрія Хулмурзаєва та заступника прокурора Чернівеької області Олега Пелепюка.

Посадовці відзначили, що одразу після аварії з авто полісменів партульна поліцейська вилучила відеореєстратор. Вона пояснила свої дії тим, що свідки аварії хотіли заволодіти апаратом, і вилучила його, аби зберегти. Пізніше експертами було встановлено, що на відореєстраторі буввідсутній запис даного ДТП .

Тепер техніку направляють до установи, що не належить до відомства МВС, аби провести незалежну експертизу та встановити чи виключити факт втручання у роботу відеореєстратора. Спеціалісти встановлять, чи існував цей запис взагалі, чи його було видалено вручну.

Запис з бодікамер полісменів, як зазначили правоохоронці, не здійснювався під час перебування в службовій машині. У зв'язку з чим свідків події попросиили надати відео події, якщо таке є, поліції, що необхідно для встановлення усіх деталей даної події.

Слідство на сьогоднішній день має у розпорядженні відео руху патрульної машинипо вулиці Руській, а також відео із зупинкою авто. Власне, самого моменту, коли відбулось зіткнення машини з пішоходом, на відео немає.

Нагадаємо, що ДТП сталось 16 вересня у нічний час на вулиці Руській в Чернівцях. Автомобіль патрульних поліцейських збив пішохода - 28-річного жителя Герцаївського району. Від отриманих травм постраждалий помер на місці аварії.

Платинова Буковина, Чернівці

Всі новини