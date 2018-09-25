На реєстраторі поліцейських не знайшли запис смертельної ДТП на Руській- 25.09.2018 14:10
Стосовно смертельної ДТП за участі патрульних поліцейських в Чернівцях відбувся брифінг за участі заступника начальника Управління служби безпеки України у Чернівецькій області Юрія Хулмурзаєва та заступника прокурора Чернівеької області Олега Пелепюка.
Посадовці відзначили, що одразу після аварії з авто полісменів партульна поліцейська вилучила відеореєстратор. Вона пояснила свої дії тим, що свідки аварії хотіли заволодіти апаратом, і вилучила його, аби зберегти. Пізніше експертами було встановлено, що на відореєстраторі буввідсутній запис даного ДТП.
Тепер техніку направляють до установи, що не належить до відомства МВС, аби провести незалежну експертизу та встановити чи виключити факт втручання у роботу відеореєстратора. Спеціалісти встановлять, чи існував цей запис взагалі, чи його було видалено вручну.
Запис з бодікамер полісменів, як зазначили правоохоронці, не здійснювався під час перебування в службовій машині. У зв'язку з чим свідків події попросиили надати відео події, якщо таке є, поліції, що необхідно для встановлення усіх деталей даної події.
Слідство на сьогоднішній день має у розпорядженні відео руху патрульної машинипо вулиці Руській, а також відео із зупинкою авто. Власне, самого моменту, коли відбулось зіткнення машини з пішоходом, на відео немає.
Нагадаємо, що ДТП сталось 16 вересня у нічний час на вулиці Руській в Чернівцях. Автомобіль патрульних поліцейських збив пішохода - 28-річного жителя Герцаївського району. Від отриманих травм постраждалий помер на місці аварії.
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