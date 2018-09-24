



В Харкові вибухнув міномет Молот - троє поранених - 25.09.2018 10:44

В Харкові 25 вересня стався інцидент - вибухнув міномет українського виробництва Молот, через що отримали поранення троє українських військових.

Правозахисниця та активістка Олена Шевцова зазначила, що професійна робота командирів та солдат, дотримання правил безпеки та бойовий досвід допомогли зберегти життя бійцям ЗСУ. Власне, подія сталась під час стрільби з Молота з укріпленого бліндажа за допомогою шнура.

Поки що представники Збройних Сил України або військової прокуратури не надали офіційний коментар стосовно даної події.

З використанням міномета Молот даний трагічний випадок - нажаль, не перший. В Рівному на загальновійськовому полігоні відбувалась бойова підготовка, під час якої розірвався міномет, через що були поранені дев'ятеро бійців та загинули ще троє - двоє солдат та капітан.

Платинова Буковина, Чернівці

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