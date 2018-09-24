На ПДФО чернівчани перерахували понад 490 млн грн

- 25.09.2018 10:32
На ПДФО чернівчани перерахували понад 490 млн грн

Упродовж восьми місяців цього року з офіційних доходів громадян бюджет Чернівців отримав 490,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 106,1 млн грн, або на 27,6 відсотки більше, ніж торік. Податок на доходи фізосіб стабільно забезпечує місцеву громаду надходженнями та складає 60,6 відсотки загальної суми податків.

У тому числі, з доходів у вигляді заробітної плати бюджет Чернівців отримав 443,0 млн грн, що складає 90,3 відс. надходжень податку; з грошового забезпечення, одержаного військовослужбовцями, казна міста цьогоріч отримала 34,3 млн грн; кампанія декларування доходів громадян додала до бюджету 7,7 млн грн; податкові агенти, із доходів платників інших ніж заробітна плата, перерахували до казни Чернівців 5,7 млн грн.

Чернівецька ОДПІ нагадує, що З Законом України від 07.12.2017 р. №2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік» встановлено мінімальну заробітну плату у наступному розмірі:

у місячному − 3723 грн.;

у погодинному − 22,41 грн.

Завдяки соціально відповідальним працедавцям, які дотримуються гарантій в оплаті праці, місцева громада отримала вагомий фінансовий ресурс для виконання соціально-економічних програм.

Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: пдфо чернівці, податок на доходи фізичних осіб

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція працюєнад недопущенням рейдерства Під час робочої зустрічі керівництва поліції Чернівецької області з керівниками охоронних підприємств
- 25.09.2018 14:43
На реєстраторі поліцейських не знайшли запис смертельної ДТП на Руській Стосовно смертельної ДТП за участі патрульних поліцейських в Чернівцях відбувся брифінг
- 25.09.2018 14:10
Чернівчан запрошують на Свято гарбуза 26 вересня Благодійний фестиваль-ярмарок під назвою Свято гарбуза відбудеться у середу, 26 вересня
- 25.09.2018 13:12
В США побачили двоголову змію На власному подвір'ї американка побачила незвичайного плазуна - змію з двома головами
- 25.09.2018 12:08
В Харкові вибухнув міномет Молот - троє поранених В Харкові стався інцидент - вибухнув міномет українського виробництва Молот
- 25.09.2018 10:44
З 25 вересня в обігу - нові 20-гривневі банкноти Нова 20-гривнева банкнота була введена в обіг в Україні з 25 вересня 2018 року.
- 25.09.2018 10:28
На Буковині діють лише три слідчі ізолятори - поліція Нині в Чернівецькій області функціонують три ІТТ: у Чернівцях, Новоселиці та Кельменцях.
- 25.09.2018 09:43
В Чернівцях з візитом побував голова СММ ОБСЕ Хуг В понеділок, 24 вересня, голова Чернівецької обладміністрації провів зустріч із першим заступником головт
- 25.09.2018 09:24
В Карпатах у вересні випав перший сніг В ніч на 25 вересня гора Піп Іван була вкрита шаром снігу, що склав декілька сантиметрів.
- 25.09.2018 09:12
Відому співачку Монсеррат Кабальє терміново госпіталізували Всесвітньо відома оперна співачка Монсеррат Кабальє вже п'ятий день поспіль перебуває на лікарняному лікуванні.
- 24.09.2018 16:53

Всі новини