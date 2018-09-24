З 25 вересня в обігу - нові 20-гривневі банкноти- 25.09.2018 10:28
Нова 20-гривнева банкнота була введена в обіг в Україні з 25 вересня 2018 року. Про це повідомили представники прес-служби Національного банку України.
Починаючи з сьогоднішнього дня, нова банкнота стає повноцінним платіжним засобом, і буде діяти разом із купюрою номіналом у 20 гривень зразка 2003 року. необхідності міняти старі банкноти на нові немає.
Новими банкнотами Нацбанк України має замінювати старі та зношені купюри. Повідомляється, що цього року плануться надрукувати близько 60 мільйонів 20-гривневих банкнот.
В обороті станом на 1 вересня 2018 перебуває порядку 125 мільйонів 20-гривневих банкнот, загальна сума яких складає близько 2,5 мільярди гривень, тобто, приблизно 4,4% від загальної кількості банкнот в готівковому обороті.
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