



На Буковині діють лише три слідчі ізолятори - поліція - 25.09.2018 09:43

Нині в Чернівецькій області функціонують три ІТТ: у Чернівцях, Новоселиці та Кельменцях. Повної реконструкції потребує ізолятор тимчасового тримання у місті Кіцмань – наразі він є недіючим.

Насамперед, під час перевірки діяльності спецустанов і конвойних підрозділів, начальник ГУНП в Чернівецькій області Анатолій Дмитрієв звернув увагу на умови, в яких люди утримуються в ІТТ. Головний поліцейський краю поспілкувався з громадянами, котрі наразі перебувають в ізоляторах тимчасового тримання та поцікавився умовами.

Анатолій Дмитрієв перевірив, чи забезпечені камери належним інженерним обладнанням і необхідним устаткуванням та чи укомплектовані спецустанови медичним і господарським інвентарем.

Під час зустрічі з працівниками ІТТ й конвойних підрозділів очільник поліції області акцентував увагу на дотримання прав і свобод громадян.

«Кожен повинен розуміти й завжди пам’ятати, що приниження гідності утримуваних осіб є неприпустимим», – наголосив Анатолій Дмитрієв. – «Я вдячний вам за сумлінне несення служби й за те, що сьогодні затримані не мають підстав скаржитися на вас».

Начальник обласного управління Нацполіції підкреслив необхідність регулярного підвищення кваліфікації особового складу спецустанов. Зі свого боку, Анатолій Дмитрієв запевнив підлеглих у максимальному сприянні оновленню матеріально-технічної бази спецустанов.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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