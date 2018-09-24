В Чернівцях з візитом побував голова СММ ОБСЕ Хуг- 25.09.2018 09:24
В понеділок, 24 вересня, голова Чернівецької обладміністрації провів зустріч із першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом.
Учасники переговорів обсудили безпеку в регіоні, умови для внутрішньо переміщених осіб, туризму Буковини, екологічної обстановки т а мовно-етнічного складу області.
Для переселенців в Чернівецькій області були створені певні умови для проживання, про що повідомив губернатор Буковини Олександр Фищук. За його словами, офіційно на Буковині зареєстровано 2442 внутрішньо переміщених особи, з яких 26 людини - це учасники АТО на Донбасі. Також очільник Чернівецької ОДА відзначив, що для надання психологічної допомоги, а також працевлаштування внутрішнім переселенцям на Буковині реалізуються державні та волонтерські проекти.
Олександр Хуг висловив вдячність за співпрацю та допомогу, отримувану організацією на Буковині. За словами першого заступника голові СММ ОБСЕ в Україні, Організації з безпеки та співпраці в Європі вкрай важливо бути в курсі ситуації не лише на Донбасі, але і в інших областях України, адже, за словами Хуга, вся країна відчуває тим чи іншим чином відголоски бойових дій.
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