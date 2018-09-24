В Чернівцях з візитом побував голова СММ ОБСЕ Хуг

- 25.09.2018 09:24
В Чернівцях з візитом побував голова СММ ОБСЕ Хуг

В понеділок, 24 вересня, голова Чернівецької обладміністрації провів зустріч із першим заступником голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Олександром Хугом.

Учасники переговорів обсудили безпеку в регіоні, умови для внутрішньо переміщених осіб, туризму Буковини, екологічної обстановки т а мовно-етнічного складу області.

Для переселенців в Чернівецькій області були створені певні умови для проживання, про що повідомив губернатор Буковини Олександр Фищук. За його словами, офіційно на Буковині зареєстровано 2442 внутрішньо переміщених особи, з яких 26 людини - це учасники АТО на Донбасі. Також очільник Чернівецької ОДА відзначив, що для надання психологічної допомоги, а також працевлаштування внутрішнім переселенцям на Буковині реалізуються державні та волонтерські проекти.

Олександр Хуг висловив вдячність за співпрацю та допомогу, отримувану організацією на Буковині. За словами першого заступника голові СММ ОБСЕ в Україні, Організації з безпеки та співпраці в Європі вкрай важливо бути в курсі ситуації не лише на Донбасі, але і в інших областях України, адже, за словами Хуга, вся країна відчуває тим чи іншим чином відголоски бойових дій.

 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: голова смм обсє на буковині, олександр хуг обсє чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція працюєнад недопущенням рейдерства Під час робочої зустрічі керівництва поліції Чернівецької області з керівниками охоронних підприємств
- 25.09.2018 14:43
На реєстраторі поліцейських не знайшли запис смертельної ДТП на Руській Стосовно смертельної ДТП за участі патрульних поліцейських в Чернівцях відбувся брифінг
- 25.09.2018 14:10
Чернівчан запрошують на Свято гарбуза 26 вересня Благодійний фестиваль-ярмарок під назвою Свято гарбуза відбудеться у середу, 26 вересня
- 25.09.2018 13:12
В США побачили двоголову змію На власному подвір'ї американка побачила незвичайного плазуна - змію з двома головами
- 25.09.2018 12:08
В Харкові вибухнув міномет Молот - троє поранених В Харкові стався інцидент - вибухнув міномет українського виробництва Молот
- 25.09.2018 10:44
На ПДФО чернівчани перерахували понад 490 млн грн Упродовж восьми місяців цього року з офіційних доходів громадян бюджет Чернівців отримав 490,8 млн
- 25.09.2018 10:32
З 25 вересня в обігу - нові 20-гривневі банкноти Нова 20-гривнева банкнота була введена в обіг в Україні з 25 вересня 2018 року.
- 25.09.2018 10:28
На Буковині діють лише три слідчі ізолятори - поліція Нині в Чернівецькій області функціонують три ІТТ: у Чернівцях, Новоселиці та Кельменцях.
- 25.09.2018 09:43
В Карпатах у вересні випав перший сніг В ніч на 25 вересня гора Піп Іван була вкрита шаром снігу, що склав декілька сантиметрів.
- 25.09.2018 09:12
Відому співачку Монсеррат Кабальє терміново госпіталізували Всесвітньо відома оперна співачка Монсеррат Кабальє вже п'ятий день поспіль перебуває на лікарняному лікуванні.
- 24.09.2018 16:53

Всі новини