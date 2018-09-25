В Карпатах у вересні випав перший сніг- 25.09.2018 09:12
В ніч на 25 вересня гора Піп Іван була вкрита шаром снігу, що склав декілька сантиметрів. Повідомляється, що опади почались іще напередодні, приблизно в обіді вже цього ранку вершина опинилась повністю вкрита снігом.
Знімки із зображенням засніженої вершини гори Піп Іван було опубліковано у соцмережі Facebook на сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
Вранці, приблизно о 7:20, 25 вересня на горі Піп Іван ще падав сніг, та погода була загалом хмарною. Температура повітря складає -5 градусів за Цельсієм.
Також повідомляється, що невеличкий сніговий укрив утворився також на курорті Буковель.
Нагадаємо, раніше ми писали про погіршення погодних умов в Україні, зниження температури та посилення вітру. Окрім того, з 25-26 вересня синоптики прогнозували перші заморозки на поверхні грунту та в повітрі.
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