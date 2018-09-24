Відому співачку Монсеррат Кабальє терміново госпіталізували- 24.09.2018 16:53
Всесвітньо відома оперна співачка Монсеррат Кабальє вже п'ятий день поспіль перебуває на лікарняному лікуванні.
Як стало відомо у понеділок, 24 вересня, 85-річну співачку екстренно госпіталізували в клініку Святого Павла в Барселоні.
Іспанські ЗМІ наразі не повідомляють більш детальної інфомації стосовно самопочуття та стану здоров'я Кабальє. Втім, згідно інформації, якою володіють у агентстві EFE, у співачки є певні проблеми з сечовим міхуром.
Деякі видання повідомляють, що рідні Кабальє планують найближчим часом забрати співачку додому з лікарні. Повідомляється, що лікарі змогли швидко вирішити проблему, і наразі з оперною співачкою все гаразд, і почувається вона добре.
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