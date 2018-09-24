ДТП в Мамаївцях 24 09 2018- 24.09.2018 15:59
В селі Мамаївці Кіцманського району в понеділок, 24 вересня, сталась аварія. ДТП мало місце на трасі Чернівці-Снятин - на проїзжій частині неподалік від ресторану "Ганок" зіштовхнулись дві автівки.
Наразі, як повідомляють очевидці, на місце аварії прибули та працюють екіпажі патрульної поліції, швидка допомога. Встановлюються обставини події.
Через ДТП Мамаївцях утворився затор в обидва боки.
Згідно попередньої інформації, одна з машин, що потрапили у ДТП, рухалась головної дорогою. Друге ж авто виїзжало з прилеглої території, та зіткнення відбулось через те, що водій другої машини не переконався у безпечності руху.Повідомляється, що в одній з машин перебувала дитина.
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