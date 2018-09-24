



Голова Буковинської поліції попередив про перевірки на дорогах - 24.09.2018 15:14

Генерал Дмитрієв закликав жителів області із розумінням поставитись до посилених перевірок на дорогах. Триває оперативно-профілактичне відпрацювання краю.

На Буковині розпочалося оперативно-профілактичне відпрацювання території, яке проводиться за дорученням – начальника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Анатолія Дмитрієва.

Комплексні заходи ведуться для посилення контролю за оперативною обстановкою на дорогах Чернівецької області. В рамках відпрацювання поліцією активізовано роботу за усіма напрямками. Силами обласного главку поліції із залученням спецпідрозділів створено мобільні групи, які крок за кроком відпрацьовують територію регіону.

Основною метою даних заходів є запобігання скоєнню правопорушеннь, оздоровлення оперативної обстановки на території краю, вдосконалення профілактичної роботи, активізації викриття та документування латентних злочинів. Крім цього велика увага приділяється профілактиці правопорушень, виявлення та вилученню з незаконного обігу заборонених предметів та речовин, а також розкриттю тяжких злочинів скоєних у вересні поточного року.

Начальник Управління превентивної діяльності Святослав Кішлар звернув увагу на те, що співробітники поліції налаштовані на надання допомоги людям та недопущення злочинів, що загрожують їхній безпеці.

«Сподіваюся, що буковинці з розуміння віднесуться до необхідності цього заходу, адже мета посиленої роботи - забезпечити безпеку жителів Чернівецької області!» - зазначив очільник поліції Буковини Анатолій Дмитрієв.

Коментар начальника управління превентивної діяльності Святослава Кішлара

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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