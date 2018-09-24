Голова Буковинської поліції попередив про перевірки на дорогах

- 24.09.2018 15:14
Голова Буковинської поліції попередив про перевірки на дорогах

Генерал Дмитрієв закликав жителів області із розумінням поставитись до посилених перевірок на дорогах. Триває оперативно-профілактичне відпрацювання краю.

На Буковині розпочалося оперативно-профілактичне відпрацювання території, яке проводиться за дорученням – начальника Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області Анатолія Дмитрієва.

Комплексні заходи ведуться для посилення контролю за оперативною обстановкою на дорогах Чернівецької області. В рамках відпрацювання поліцією активізовано роботу за усіма напрямками. Силами обласного главку поліції із залученням спецпідрозділів створено мобільні групи, які крок за кроком відпрацьовують територію регіону.

Основною метою даних заходів є запобігання скоєнню правопорушеннь, оздоровлення оперативної обстановки на території краю, вдосконалення профілактичної роботи, активізації викриття та документування латентних злочинів. Крім цього велика увага приділяється профілактиці правопорушень, виявлення та вилученню з незаконного обігу заборонених предметів та речовин, а також розкриттю тяжких злочинів скоєних у вересні поточного року.

Начальник Управління превентивної діяльності Святослав Кішлар звернув увагу на те, що співробітники поліції налаштовані на надання допомоги людям та недопущення злочинів, що загрожують їхній безпеці.

«Сподіваюся, що буковинці з розуміння віднесуться до необхідності цього заходу, адже мета посиленої роботи - забезпечити безпеку жителів Чернівецької області!» - зазначив очільник поліції Буковини Анатолій Дмитрієв.

Коментар начальника управління превентивної діяльності Святослава Кішлара

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: поліція перевірки на дорогах, поліція чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Поліція працюєнад недопущенням рейдерства Під час робочої зустрічі керівництва поліції Чернівецької області з керівниками охоронних підприємств
- 25.09.2018 14:43
На реєстраторі поліцейських не знайшли запис смертельної ДТП на Руській Стосовно смертельної ДТП за участі патрульних поліцейських в Чернівцях відбувся брифінг
- 25.09.2018 14:10
Чернівчан запрошують на Свято гарбуза 26 вересня Благодійний фестиваль-ярмарок під назвою Свято гарбуза відбудеться у середу, 26 вересня
- 25.09.2018 13:12
В США побачили двоголову змію На власному подвір'ї американка побачила незвичайного плазуна - змію з двома головами
- 25.09.2018 12:08
В Харкові вибухнув міномет Молот - троє поранених В Харкові стався інцидент - вибухнув міномет українського виробництва Молот
- 25.09.2018 10:44
На ПДФО чернівчани перерахували понад 490 млн грн Упродовж восьми місяців цього року з офіційних доходів громадян бюджет Чернівців отримав 490,8 млн
- 25.09.2018 10:32
З 25 вересня в обігу - нові 20-гривневі банкноти Нова 20-гривнева банкнота була введена в обіг в Україні з 25 вересня 2018 року.
- 25.09.2018 10:28
На Буковині діють лише три слідчі ізолятори - поліція Нині в Чернівецькій області функціонують три ІТТ: у Чернівцях, Новоселиці та Кельменцях.
- 25.09.2018 09:43
В Чернівцях з візитом побував голова СММ ОБСЕ Хуг В понеділок, 24 вересня, голова Чернівецької обладміністрації провів зустріч із першим заступником головт
- 25.09.2018 09:24
В Карпатах у вересні випав перший сніг В ніч на 25 вересня гора Піп Іван була вкрита шаром снігу, що склав декілька сантиметрів.
- 25.09.2018 09:12

Всі новини