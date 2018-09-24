Вегетаріанку в ресторані помилково нагодували м'ясом

- 24.09.2018 14:38
Вегетаріанку в ресторані помилково нагодували м'ясом

У Великій Британії через помилку працівників піцерії вегетаріанці доставили страву зі свиним м'ясом, і вона навіть встигла спробувати її. Шеннон Річ, яка все своє життя дотримується вегетаріанської дієти, зазначила, що до цього дня жодного разу не куштувала м'ясо, тож навіть не знала, яке воно на смак.

Жителька міста Ньюпорт звернулась до одного з закладів мережі Domino’s Pizza та замовила собі піцу. Жінка сильно зголодніла, оскільки доставка чомусь сильно затрималась. До того моменту, коли Шеннон зрозуміла, що сталась помилка, і їй привезли страву з м'ясом, вона вже встригла скуштувати два шматки піци.

Британка відзначила, що начинка була всередині, і вона навіть не зрозуміла, що це було, оскільки ні разу не їла м'яса.

Після цього жінці стало зле. Вона зателефонувала до Domino’s Pizza та з обуренням повідомила, що жодного разу більше не буде робити замовлення у мережі їхніх закладів. Керівництво спробувало в якості примирення запропонувати жінці безкоштовну піцу, проте та відмовилась.

Платинова Буковина

Ключові слова: вегетаріанство, піца доміно ньюпорт

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