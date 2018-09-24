Кліматичних аномалій ставатиме ще більше

- 24.09.2018 13:44
Кліматичних аномалій ставатиме ще більше

За словами директора центру кліматичних досліджень в Сингапурі, на Землю незабаром очікують ще більш серйозні кліматичні аномалії, ніж раніше.

Професор Ерланд Шеллен повідомляє, що аномаліє стосуватимуться перш за все температурних показників. Власне, клімат в Стокгольмі найближчим часом зміниться настільки, що стане подібним до паризького.

Власне, 18 з 20 років мали окремі температурні рекорди, які були вкрай високими.

Директор центру кліматичних досліджень зазначив, що діяльність людини сприяє збільшенню температурних показеників. Природні копалини продовжують спалюватись, що веде до збільшення викидів вуглеродів до атмосфери, а це призводить до неминучого потепління, там само, як і викиди інших забруднюючих елементів. Передбачити та спрогнозувати, яким буде збільшення температури наступного року, неможливо, проте вчені з впевненістю заявляють - падати температурні показники точно не будуть, а лише навпаки - рости. 

Платинова Буковина

Ключові слова: глобальне потепління, збільшення температури землі

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