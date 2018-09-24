



Луценко піде у відставку після виборів - 24.09.2018 11:48

Очільник Генеральної прокуратури України Юрій Луценко відзначив, що не буде працювати у передвиборчому штабі Петра Порошенка.

Окрім того, Луценко також відзначив, що планує брати участ у політичному житті України, а для цього йому потрібно буде залишити пост генерального прокурора.

Луценко підкреслив, що має намір пропрацювати до завершення президентський виборів в Україні, аби гарантувати виборчому процесу законнний та прозорий перебіг, що має відбутися у встановлені терміни.



Вже у травні 2019 року Луценко планує повернутись до політики, і для цього подасть у відставку з поста генерального прокурора України.

Платинова Буковина

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