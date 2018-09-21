



В Чехії через ураган без світла лишились понад 140 тисяч будинків - 24.09.2018 10:12

В Чехії розбушувався ураган, через який в країні без електропостачання залишились порялка 140 тисяч домогосподарств. В енергосистемі Чехії відбулось безліч аварій.

Окрім того, повідомляється про пошкодження понад 120 дротів електропередач, також на низьковольтних лініях виявлено сотні обривів. В чеському місті Раковник, що розташований у 50 кілометрах від Праги, зафіксовано найбільше пошкоджень. У Раковнику впало шість високовольтних опор - чере зсильний вітер та падіння дерев.

Місцеві метеорологи попереджають про подаьше погуршення погодних умов, а також шквальний вітер.

Вітер південного напрямку сягатиме поривів зі швидкістю 90 кілометрів на годину. У порівнянні з торнадо вітер може відчуватись у горах, де швидкість досягатиме навіть 126 кілометрів на годину. Повідомляється, що сильний вітер вируватиме по всій країні, окрім Південної та Пльзенської областей, приблизно до 18 години.

Платинова Буковина

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