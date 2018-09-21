



Голові інспекції з благоустрою Чернівців підпалили авто - 24.09.2018 09:31

В ніч на 24 вересня в Чернівцях в Чернівцях було здійснено підпал автомобіля.

Як стало відомо, подія сталась близько 3:25, і підпалено було автівку. що належить начальнику інспекції з благоустрою Чернівецької міськради Сергію Обшанському.

Про це Обшанський написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook та опубліковав знімок. Через загоряння було пошкоджено передню частину автомобіля, лобове скло та моторний відсік. Сам головний інспектор висловив подяку поліції та рятувальникам за оперативну роботу. В результаті даної події ніхто не постраждав, та інше майно не було пошкоджене.

Сам Обшанський вважає, що автівку було підпалено спеціально, і ця подія пов'язана із його професійною діяльністю. Нагадаємо, що в Чернівецуькій міській раді планують ліквідувати інспекцію з благоустрою. Питання буде виноситись на розгляд вже в грудні.

Повідомляється, що за фактом даної події поліція відкрила кримінальне провадження стососвно умисного знищення майна, відповідно до частини 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Голова інспекції з благоустрою відзначив, що зловмисники діяли професійно, адже підпал здійснювався з обох сторін.

Платинова Буковина, Чернівці

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