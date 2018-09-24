На Буковині стались смертельні аварії

- 24.09.2018 09:08
На Буковині стались смертельні аварії

Внаслідок ДТП четверо людей травмовано, ще двоє – загинули на місці пригоди. Серед загиблих є малолітня дитина.

 

Перше повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду з потерпілими надійшло до поліції 21-го вересня близько о пів на 9-ту годину вечора. У селі Романківці Сокирянського району мікроавтобус «Mercedes-Benz Sprinter» під керуванням 38-річного водія в’їхав у припарковану на узбіччі вантажівку «ЗІЛ». За попередньою інформацією, шофер керував транспортом напідпитку.

 

Від отриманих внаслідок зіткнення травм на місці аварії загинув 10-річний пасажир мікроавтобуса. Шофер і ще двоє пасажирів, віком 34 і 37 років, отримали закриті черепно-мозкові травми й множинні забої. Потерпілих госпіталізовано до Сокирянської центральної районної лікарні. Усі вони є жителями села Романківці. Водія мікроавтобуса поліцейські затримали.

 

Наступне повідомлення про ДТП зі смертельними наслідками працівники поліції отримали через дві години. У селі Сергії Путильського району 49-річний житель Вижниччини не впорався з керуванням автомобілем «ВАЗ-21144». Легковик з’їхав з проїжджої частини дороги в кювет і перекинувся.

 

Під час автопригоди смертельно травмувалася 35-річна пасажирка автомобіля. Жінка загинула на місці події. Водія транспортного засобу з політравмою госпіталізовано до Путильської центральної районної лікарні.

 

За обома фактами трагічних дорожньо-транспортних пригод слідчі розпочали кримінальні провадження за статтею 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Наразі проводяться досудові розслідування.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: дтп буковина, смертельні дтп чернівці

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