Проти голови НАБУ Ситника відкрито кримінальну справу- 21.09.2018 16:30
Проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила справу. Причина - в можливому розголошенні даних розслідування, що проводилось попередньо.
В заяві міністра інфраструктури Володимира Омеляна йдеться про те, що про заплановані обшуки керівник НАБУ Ситник попередив його заздалегідь.
В матеріалах кримінального провадження присутні матеріалителефонних розмов, що відбулись між міністром Омеляном та абонентом, що записаний як "Артем Ситник". Розмови відбувались перед проведенням обшук, 19 вересня та 2 листопада 2017 року.
Очільнику антикорупційного бюро повідомили про підозру. Кримінальне провадження було розпочато, і його матеріали мають бути передані голові Генпрокуратури України Юрію Луценку для того, аби визначити, який має бути орган досудового слідства.
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