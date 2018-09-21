Порушник повикидав наркотики у вікно машини

- 21.09.2018 15:58
Порушник повикидав наркотики у вікно машини

Поки поліціянти перевіряли документи у водійки автомобіля, пасажир намагався позбутися заборонених речовин. Однак, ці дії чоловіка не залишилися непоміченими. Працівники Кіцманського відділу поліції задокументували факт незаконного зберігання наркотиків, вилучили їх і відкрили кримінальне провадження.

В ніч на 21-ше вересня поліцейські отримали інформацію про вживання наркотичних речовин в автомобілі «Ford Transit Connect» на одній із вулиць міста Кіцмань. Виїхавши за вказаною адресою, слідчо-оперативна група Кіцманського відділу поліції помітила описаний заявником фургон. За кермом автівки перебувала 35-річна місцева жителька.

Під час перевірки документів жінки на право керування, її 29-річний пасажир почав помітно нервувати й викидати через вікно автомобіля якісь згортки. Працівники поліції залучили понятих і провели огляд фургона та території поблизу нього. Загалом, правоохоронці виявили та вилучили 10 згортків з білою порошкоподібною речовиною, схожою на амфетамін, і 1 пакет з марихуаною. Усе вилучене направлено на дослідження до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру.

Також поліціянти доставили пасажира автівки до Кіцманської центральної районної лікарні для проходження медичного освідчення. Результати тестів показали, що чоловік перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України. Наразі проводиться досудове розслідування. Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: Наркотики буковина, обіг наркотиків буковина

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