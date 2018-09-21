Крадія причепа на Новоселиччині виявили за 2 години- 21.09.2018 15:07
Поліцейські впродовж декількох годин повернули викрадене майно власникові.
19-го вересня до поліції звернувся 34-річний житель села Динівці Новоселицького району з приводу викрадення автомобільного причепа. Чоловік повідомив працівникам поліції про те, що вказаний транспортний засіб був припаркований на узбіччі однієї з вулиць Новоселиці.
Поліцейські Новоселицького відділення поліції в ході оперативно-розшукових заходів «по гарячих слідах» встановили крадія. Ним виявився 66-річний місцевий житель, котрий зізнався у скоєному та повернув причіп власникові.
Наразі правоохоронці готують клопотання, щодо оголошення злочинцю про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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