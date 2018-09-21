Система Розумний дім відмовилась впускати власника

- 21.09.2018 14:39
Система Розумний дім відмовилась впускати власника

Інтелектуальна система охорони, якою власник оснастив свій будинок, відповилась впускати хазяїна до приміщення. Як виявилось, в усьому була винна футболка чоловіка, на якій було зображено мультиплікаційного супергероя Бетмена. Самее через цю картинку система розпізнала власника як злочинця і відмовилась впускати його в дім.

Чоловік зазначив, що на дверях розміщено "розумний дзвінок" від компанії Nest, що розпізнає обличчя і в автоматичному режимі замикає двері, якщо "бачить" незнайомця. На цей раз система вирішила не пускати власника до помешкання, і причину чоловік вирішив дізнатись за допомогою мобільного додатку.

Так, виявилось, що система використала для розпізнавання не обличчя власника будинку, а зображення супергероя на футболці, яке здалось їй невідомим. Через це вхідні двері і виявились заблокованими.

В будь-якому випадку. чоловік зміг зайти до будинку, однак, для цього йому довелося використати призначений для екстренних ситуацій пін-код.

Платинова Буковина

Ключові слова: розумний дім, розумний дім не пустив додому власника

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