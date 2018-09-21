



До Землі наближається величезна комета - 21.09.2018 12:55

На величезній швидкості у бік нашої планети летить вогняна комета Джакобіні-Циннера (21Р).

Як повідомили вчені, наразі побачити яскраву комету можна лише за допомогою телескопів, однак вже скоро космічну гостю можна буде побачити навіть без спеціальних приладів.

Комету було відкрито французькими астрономами на початку ХХ століття. Розміри комети дійсно вражаючі - її ядро в діаметрі сягає 2 кілометрів. Період обертання комети Джакобіні-Циннера складає понад 6 років, і її відносять до періодичних комет.

Найближчим часом комета пройде на досить близькій відстані від Землі, і її яскравість досягне +6 зіркових одиниць.

Близька відстань між кометою та Землею, як зазначають дослідники, складатиме близько 45 мільйонів кілометрів. Комета не несе в собі загрози, оскільки за космічними мірками така відстань вважається близькою, проте, є безпечною. В той же самий час, комету Джакобіні-Циннера відносять до переліку найбільш небезпечних космічних об'єктів.

Платинова Буковина

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