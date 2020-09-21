



США посилили санкції проти РФ - подробиці - 21.09.2018 10:37

До списку оновлених санкцій США проти Росії увійшли 33 громадян РФ та компанії, що пов'язані у своїй роботі з російською розвідкою та обороною.

Згідно з повідомленням на сайті Державного департаменту США, в санкційний перелік потрапив авіаційний завод в Комсомольську-на-Амурі, організація "Оборонлогістика", "Агентство інтернет-досліджень", "Коркорд менеджмент і консалтинг, та "Конкорд кейтеринг", що належать Євгену Пригожину, а також приватна військова компанія Вагнера. Що стосується Пригожина, то він вважається засновником відомої петербурзької "фабрики тролів", тобто, вищеназваного "Агентства інтернет-досліджень".

Саме "фабрику тролів" та "Конкорд" Штати звинувачують у втручанні в вибори американського президента, що відбулись у 2016 році.

Зазначимо, що в загальному переліку санкцій США проти Росії тепер міститься 72 особи та компанії. В США будуть заморожені їхні активи, та на будь-які дії чи фінансові операції з ними діятиме заборона. І повідомленні Держдепу США відзначається, що санкції не мають на увізі підірвати бойову готовність чи військові здібності країн, а накладаються на РФ в якості відповіді на втручання у процес президентських виборів, на військову агресію на Донбасі та інші дії ворожого характеру.

Платинова Буковина

Всі новини