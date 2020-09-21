США посилили санкції проти РФ - подробиці

- 21.09.2018 10:37
США посилили санкції проти РФ - подробиці

До списку оновлених санкцій США проти Росії увійшли 33 громадян РФ та компанії, що пов'язані у своїй роботі з російською розвідкою та обороною.

Згідно з повідомленням на сайті Державного департаменту США, в санкційний перелік потрапив авіаційний завод в Комсомольську-на-Амурі, організація "Оборонлогістика", "Агентство інтернет-досліджень", "Коркорд менеджмент і консалтинг, та "Конкорд кейтеринг", що належать Євгену Пригожину, а також приватна військова компанія Вагнера. Що стосується Пригожина, то він вважається засновником відомої петербурзької "фабрики тролів", тобто, вищеназваного "Агентства інтернет-досліджень".

Саме "фабрику тролів" та "Конкорд" Штати звинувачують у втручанні в вибори американського президента, що відбулись у 2016 році.

Зазначимо, що в загальному переліку санкцій США проти Росії тепер міститься 72 особи та компанії. В США будуть заморожені їхні активи, та на будь-які дії чи фінансові операції з ними діятиме заборона. І повідомленні Держдепу США відзначається, що санкції не мають на увізі підірвати бойову готовність чи військові здібності країн, а накладаються на РФ в якості відповіді на втручання у процес президентських виборів, на військову агресію на Донбасі та інші дії ворожого характеру.

Платинова Буковина

Ключові слова: антиросійські санкції, санкції проти рф

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Проти голови НАБУ Ситника відкрито кримінальну справу Проти директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника Спеціальна антикорупційна прокуратура відкрила справу
- 21.09.2018 16:30
Порушник повикидав наркотики у вікно машини Поки поліціянти перевіряли документи у водійки автомобіля, пасажир намагався позбутися заборонених речовин.
- 21.09.2018 15:58
Погода в Україні: похолодання почнеться з 23 вересня Тепла та суха погода в суботу, 22 вересня, залишатиметься на більшій частині території України.
- 21.09.2018 15:27
Крадія причепа на Новоселиччині виявили за 2 години 19-го вересня до поліції звернувся 34-річний житель села Динівці Новоселицького
- 21.09.2018 15:07
Система Розумний дім відмовилась впускати власника Інтелектуальна система охорони, якою власник оснастив свій будинок, відповилась впускати хазяїна до приміщення
- 21.09.2018 14:39
Чи треба єдинникам зберігати первинні документи Згідно з п.п. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Податкового кодексу (далі – ПКУ) платники єдиного податку першо
- 21.09.2018 14:14
Порядок сплати єдиного внеску для фермерів У частині другій ст. 2 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску
- 21.09.2018 13:47
В Танзанії перекинувся пором - понад 100 загиблих В Танзанії в озері Вікторія потонув пором з пасажирами на борту. Трагедія сталась на озері між Танзанією
- 21.09.2018 13:32
До Землі наближається величезна комета На величезній швидкості у бік нашої планети летить вогняна комета Джакобіні-Циннера (21Р).
- 21.09.2018 12:55
В Чернівцях прорвало воду зразу за трьома адресами Працівники Чернівціводоканалу у п'ятницю, 21 вересня, проводять роботи з ліквідації аварійної обстановки
- 21.09.2018 11:51

Всі новини