Гриценко назвав очільника виборчого штабу на Буковині- 21.09.2018 09:48
Анатолій Гриценко вважається одним з найбільш рейтингових кандидатів у президенти України. Нагадаємо, наступні президентські вибори івдбудуться навесні 2019 року.
Стали відомі нові призначення в виборчому штабі Гриценка, про що він зазначив на своїй сторінці в Facebook.
Так, в Чернівецькій області очільником виборчого штабу стане Василь Макух. Також стали відомі імена голів виборчих штабів у Вінницькій та Луганській областях. Це Сергій Гайструк та Андрій Блінов.
Варто зазначити, що про перші призначення у регіональних виборчих штабах Гриценко оголосив ще 12 вересня. У волинськиій області штаб очолить Сергій Чуріков, на Франковщині - Микола Ладовський Анатолій Забарило став головою виборчого штабу в Львовській області, та Петро Ландяк - у Тернопільській області.
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