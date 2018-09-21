



В Росії в ДТП постраждали шестеро українців - 21.09.2018 09:22

Шестеро гомадян України постраждали в результаті аварії, що сталась напередодні, 20 вересня, в Воронезькій області в РФ. Повідомляється, що ДТП сталось у Ліскінському районі на автомобільній дорозі "Ліски-Колибелка" - мікроавтобус з українцями зіштовхнувся з рейсовим автобусом "ПАЗ".

В регуональному управління МВС повідомляють, що саме водій мікроавтобуса є відповідальним за вчинення ДТП, оскільки виїхав на полосу зустрічного руху.

В результаті ДТП постраждали шестеро пасажирів мікроавтобуса, пони отримали травми рзного ступеню тяжкості, і всіх постраждалих госпіталізували до найближчої лікарні. У одного з них стан оцінюється як вкрай важкий.

Всі постраждалі є громадянами України. Двоє осіб перебувають у відділенні реанімації, стан іще трьох - стабільний.

Платинова Буковина

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