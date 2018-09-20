ВР попередньо проголосувала за зняття недоторканності з нардепів

- 20.09.2018 16:33
ВР попередньо проголосувала за зняття недоторканності з нардепів

Законопроект про внесення змін до Конституції України стосовно відміни депутатської недоторканності був попередньо схвалений Верховною Радою.

274 народних депутати проголосували за проект постанови про подальш роботу над документом №7203, що був внесений на розгляд президентом України.

Даний документ передбачає зміну в Конституції, згідно якої зникає норма, за якої без хгоди Верховної Ради народних депутатів не можна притягати до кримінальної відповідальності, арештовувати чи затримувати. У той же час залишається норма про те, що депутати не несуть  юридичної відповідальності за висловлювання у ВР та органах парламенту, окрім відповідальності за наклеп чи образу, а також не можуть бути притягнені до відповідальності за результати голосування. У випадку, якщо закон пройде, він набуде чинності з 1 січня 2020 року.

Відзначимо, що законопроект передали до Конституційного суду 19 жовтня 2017 року, і його було визнано конституційним.

Процедура для внесення змін у Головний Закон України є наступною. З самого початку для отримання висновку законопроект має бути переданий до Конституційного суду. З отриманим висновком проект поступає на розгляд до Верховної Ради та має отримати підтримку у мінімум 226 голосів. Не раніше, ніж на наступній черговій сесії Верховної Ради, може відбутись остаточне прийняття рішення, для якого документ має бути підтриманий 300 голосами.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: депутатська недоторканність, недоторканність народних депутатів україни

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