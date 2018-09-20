Перебіг будівництва Чернівціжитлобуд на вул.Руській 235

- 20.09.2018 15:35
Перебіг будівництва Чернівціжитлобуд на вул.Руській 235

Роботи зі зведення житлового будинку за адресою вулиця Руська, 235, від будівельної фірми Чернівціжитлобуд тривають.

Нижче ви можете ознайомитись з динамікою будівництва станом на серпень 2018 року по фотознімкам.

Будівельні роботи тривають і вже знаходяться на завершувальній стадії. Незабаром будинок за вказаною адресою буде зданий в експулатацію. Тривають роботи з благоустрою прибудинкової території.

Будівельна компанія Чернівціжитлобуд вже протягом тривалого часу обіймає лідируючі позиції серед компаній будівельної галузі в Чернівцях. Історія існування фірми налічує вже понад 15 років та велику кількість квартир, що стали надійним та затишним житлом для понад 1500 родин в Чернівцях.

Компанія використовує в своїй роботі багаторічний досвід фахівців, а також сучасні технології та лише передове обладнання. Все це в комплексі складає ідеальний баланс для створення якісного та зручного, а також енергоефективного житла. 

Платинова Буковина, Чернівці

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