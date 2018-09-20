В сутичках під ВР постраждало четверо осіб- 20.09.2018 14:33
В центрі Києва під Верховною Радою стались сутички, в результаті яких стало відомо вже про чотирьох постраждалих.
Згідно повідомлення представників Червоного Хреста, в сутичках постраждали двоє мітингувальників та двоє співробітників правоохоронних органів. ПРо затриманих наразі інформації немає.
За словами представника "Національного корпусу" Романа Чернишова, спочатку керівник штабу організації переліз через паркан і почас роздавати полісменам листівки. Це і послужило початком для сутичок.
Відзначимо, що під будівлею Верховної Ради України від ранку четверга, 20 вересня, розпочались мітинги праворадикальних організацій. Активісти вимагають надати іноземцям, що брали участь в бойових діях в зоні АТО. Серед інших вимог - підтриманння законопроекту №3433, що забезпечує захист іноземним добровольцям в Україні.
Ситуація наразі є стабільною, охорону будівля парламенту було посилено.
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