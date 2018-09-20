



У Великій Британії планують відставку Терези Мей - 20.09.2018 14:06

Прем'єр-міністра Великої Британії Терезу Мей у 2019 році планують відправити у відставку. Такі наміри мають депутати Консервативної партії, що становить більшість в британському парламенті.

Як зазначають політики, для виходу країни зі складу Євросоюзу даний термін є крайнім.

Плани Терези Мей, що пов'язані з брекзітом, знайшли негативну оцінку у частини британських політиків. Варто підкреслити, що член Європарламенту Мішель Барньє наголошував на тому, що угода про видід країни з ЄС може бути укладена ще на початку листопада поточного року.

Цікаво, що серед британців вже ширяться думки про те, що Великій Британії треба або відмовитись від виходу з блоку, або провести стосовно цього питання ще один референдум.

Власне, із закликом про проведення повторного референдуму до уряду країни звертався мер Лондона Садік Хан. Він зробив цю заяву, оскільки вважає, що прем'єр-міністр країни не змогла добитись вигідних умов торгівельної угоди з ЄС після Brexit. Водночас, голова британського уряду Тереза Мей зазначала, що вона не піде на будь-які компроміси в укладанні згоди з ЄС, якщо умови будуть шкодити інтересами Великої Британії.

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