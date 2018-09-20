Чернівці сьогодні отримають перші бебі-бокси- 20.09.2018 12:50
Перші пакунки малюка - так звані бебі-бокси - мають бути завезені до Чернівців сьогодні, 20 вересня.
Нагадаємо, що згідно ініціативи уряду України, подібні бокси мають видаватись батькам малюків, що народились з 1 вересня 2018 року.
В прес-службі Чернівецької обласної держадміністрації зазначили, що пакунки малюка направлять в Садгору, за адресою вулиця Івана Підкови, 13.
Зазначимо, що жінки, які народили 1 вересня та після цього числа, також претендують на пакунок для новонароджених. Для отриманння пакунку необхідно написати заяву (матері або батька новонародженого), зразок якої можна переглянути тут. Отримання боксу можливе за місцем проживання у підрозділах соцзахисту населення. Бебі-бокс має бути виданий не пізніше, ніж за 30 дднів після народження дитини, та орієнтовно не пізніше 17 днів від дня подачі заяви.
Пакунок новонародженого - це ініціатива Кабміну, одноразова допомога при народженні дитини. Вартість пакунка складає орієнтовно 5 тисяч гривень. Даний бокс являє собою коробку-люльку з міцного картону, та ще 25 найнеобхідніших речей, які знадобляться матері та дитині у перші дні після народження малюка.
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