



Чернівці сьогодні отримають перші бебі-бокси - 20.09.2018 12:50

Перші пакунки малюка - так звані бебі-бокси - мають бути завезені до Чернівців сьогодні, 20 вересня.

Нагадаємо, що згідно ініціативи уряду України, подібні бокси мають видаватись батькам малюків, що народились з 1 вересня 2018 року.

В прес-службі Чернівецької обласної держадміністрації зазначили, що пакунки малюка направлять в Садгору, за адресою вулиця Івана Підкови, 13.

Зазначимо, що жінки, які народили 1 вересня та після цього числа, також претендують на пакунок для новонароджених. Для отриманння пакунку необхідно написати заяву (матері або батька новонародженого), зразок якої можна переглянути тут . Отримання боксу можливе за місцем проживання у підрозділах соцзахисту населення. Бебі-бокс має бути виданий не пізніше, ніж за 30 дднів після народження дитини, та орієнтовно не пізніше 17 днів від дня подачі заяви.

Пакунок новонародженого - це ініціатива Кабміну, одноразова допомога при народженні дитини. Вартість пакунка складає орієнтовно 5 тисяч гривень. Даний бокс являє собою коробку-люльку з міцного картону, та ще 25 найнеобхідніших речей, які знадобляться матері та дитині у перші дні після народження малюка.

Платинова Буковина, Чернівці

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