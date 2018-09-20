Кравчук оголосив про вихід з Конституційної комісії

- 20.09.2018 12:31
Кравчук оголосив про вихід з Конституційної комісії

Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що він готовий вийти зі складу Конституційної комісії. Політик зазначив факт подання відповідної заяви.

Згідно слів Кравчука, на сьогоднішній день комісія не виконує своїх функцій, одже, являє собою лише формальний орган, що фактично не працює.

Перший президент зазначив, що комісія навіть не обговорювала законопроект Петра Порошенка стосовно внесення в Конституцію України закріплення курсу на членство у ЄС та НАТО. Даний законопроект, зазначимо, має 20 вересня розглядатись у Верховній Раді.

Створення Конституційної комісії було ініційоване особисто президентом Порошенком, аби готувати зміни до Основного закону України. Втім, на розгляд до органу останні пропозиції щодо внесення змін в Конституцію не виносились. Крачук зазначив, що в цей же час дане питання є вкрай важливим, оскільки поданий до парламенту президентський законопроект не був поданий до комісії на обговорення. Перший президент зазначає, що в даному випадку подібне ибіркове відношення до Конституційної комісії є неприпустимим, та вирішив вийти з її складу. 

Платинова Буковина

Ключові слова: леонід кравчук, конституційна комісія України

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