



Штучний інтелект допоможе вчасно діагностувати деменцію - 20.09.2018 11:07

Якщо не брати до уваги гострі стани, то переважна більшість хвороб має на початку трохи помітні ознаки, що з плином часу починають прогресувати. Те ж саме можна сказати і про когнітивні розлади - типу деменції тощо.

В Японії було створено систему штучного інтелекту, яка усього за декілька хвилин здатна своєчасно виявити та діагностувати хворобу. Відкриттям поділились вчені з Університету Осаки та Інституту науки та технологій Нари. Науковцями було встановлено, що ще в процесі бесіди у людини можна заподозрити ознаки деменцї та розвиток цієї хвороби. Це може визначити штучний інтелект.

Так, комп'ютер за пару хвилин бесіди отримує відповіді на необхідні питання, аналізує їх, зіставляючи з певними ознаками та даними про пацієнта, після чого може зробити висновок. Штучному інтелекту достатньо отримати відповіді усього на шість питань, аби діагностувати деменцію, на що вистачає від 2 до 3 хвилин. Точність попереднього діагнозу визначається у 92% випадків.

Діагностування відбувається на основі аналізу особливостей артикуляції та інтонації людини, затримки у відповідях. Окрім того, комп'ютер оцінює гучність вимови, а також відношення в кінцевому реченні іменників та дієслів.

Так, один з авторів роботи Такеші Кудо зазначає, що перші ознаки деменції мона виявити навіть вдома за допомогою комп'ютеру в простих щоденних бесідах. Це дозволить виявити хворобу на ранніх стадіях та вчасно звернутись по допомогу до лікарів.

Платинова Буковина

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