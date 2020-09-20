



В Україні з'явиться новий вид соцдопомоги - 20.09.2018 10:33

Новий вид державної соцдопомоги в Україні з'явиться з початку 2019 року. Власне, йдеться про допомогу батькам дитини або дітей з важкими захворюваннями або проблемами розвитку. Таку допомогу надаватимуть вже з 1 січня 2019 року.

Розмір допомоги відповідатиме еквіваленту прожиткового мінімумум для осіб, що втратили працездатність. З 1 січня 2019 року ця сума складатиме 1497 гривень, збільшиться до 1564 гривень з 1 липня, та з 1 грудня 2019 року складе вже 1638 гривень.

Так, дану допомогу призначатимуть для батьків дітей, у який присутні тяжкі перинатальні ураження нервової системи, рідкісні орфанні захворювання, онкологія та онкогематологічні захворювання, тяжкі вроджені вади розвитку, ДЦП, тяжкі психічні розлади, діабет I типу (інсулінозалежна форма), а також гострі або ж хронічні захворювання нирок IV ступеня. Допомога призначатиметься також для дитини з серйозними травмами, тим дітям, що мають потребу в трансплатнації органу, потребують паліативної допомоги, мають вади ата не отримали інвалідності.

В Україні порядка 16,4 тисяч осіб можуть претендувати на новий вид соцдопомоги, як зазначають в Кабінеті міністрів.

Платинова Буковина

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