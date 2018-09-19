Чернівці заробили понад 60 млн грн на акцизі- 20.09.2018 10:06
Упродовж восьми місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, сплатили до бюджету 63,1 млн грн акцизного податку з реалізації через роздрібну мережу підакцизних товарів: алкогольних напоїв і тютюнових виробів, що на 315,9 тис грн перевищує показники минулого року. Громада Чернівців цього року отримала 60,9 млн грн роздрібного акцизу, що на 2,0 млн грн більше, ніж торік, Глибоччини – 2,2 млн грн.
Нагадаємо, що з минулого року скасовано акцизний податок з роздрібного продажу пального, який сплачувався до місцевих бюджетів за місцезнаходженням АЗС та/або АГЗС.
Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що торгівля алкогольними напоями або тютюновими виробами може здійснюватися суб’єктами господарювання всіх форм власності, у тому числі їх виробниками, виключно за наявності у них ліцензій.
Сектор організації роботи Чернівецької ОДПІ
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