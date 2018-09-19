Золоті оплески Буковини 2018 стартують 21 жовтня

- 20.09.2018 09:27
Золоті оплески Буковини 2018 стартують 21 жовтня

Щорічний фестиваль комедії "Золоті оплески Буковини" розпочнеться в Чернівцях 21 жовтня. На сцені Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської відбудуться постановки театрів з Києва, Одеси, Хмельницького, Дніпра. Також виступатиме теартр з Руміні та інші театри.

Відкриття фестивалю ознаменує виступ народного аматорськго театру будинку культури села Драчинці (Кіцманський район). Першою стане вистава "На вулиці скрипка грає". Вже наступного дня відбудеться постановка "Дуже проста історія" від Румунського драматичного театру румунською мовою, по завершенні якої на Театральній площі виступить формація "Тіні фогню" з цікавою файер-програмою.

Більш детально з розкладом вистав "Золотих оплесків Буковини" можна ознайомитись на афіши нижче.


Власне,офіційне відкриття фестивалю "Золоті оплески Буковини" відбудеться на Театральній площі в Чернівцях 21 жовтня. Початок о 16:00.

Завершальним виступом стане вистава "Маруся Чурай" від акторів Київського національного академічного театру оперети. що відбудеться 31 жовтня.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: золоті оплески буковини 2018

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