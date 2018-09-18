Південна Корея та КНДР підписали всеосяжну військову угоду

- 19.09.2018 10:20
Південна Корея та КНДР підписали всеосяжну військову угоду

В Пхеньяні відбувається триденний саміт за участі очільників обох Корей. Повідомляється, що президент Мун Дже Ін напередодні прибув до столиці КНДР.

Стало відомо, що всеосяжну угоду у військовій сфері між двома країнами на саміті підписали міністри оборони КНДР та Південної Кореї Но Гван Чхоль і Сон Йон Му. Дана угода сприятиме зменшенню напруженості між двома країнами та допоможе запобігти ризику випадкових зіткнень. Відзначимо, що дана угода стала, так би мовити, продовженям підписаної на минулому саміті угодою про зусилля зупинити всі ворожі дії одне до одного, забезпечити мир та запобігти можливого розв'язання війни.

Наразі інші деталі даного документу не повідомляються.

Нагадаємо, що саміт відбуватиметься у Пхеньяні протягом трьох днів, розпочавшись у вівторок, 18 вересня, з прибуттям очільника Південної Кореї Муна Дже Іна. Керівники обох держав вже підписали ряд документів, що знаменує початок нової ери у відносинах між обома Кореями. Також повідомляється, що будуть переглянені всі попередні умови та договори стосовно ядерного роззброєння Корейського півострова, адже на деякий час переговори стосовно даного питання заморозились.

Платинова Буковина

Ключові слова: саміт у пхеньяні 2018

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