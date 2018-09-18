В зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців

- 19.09.2018 09:25
В зоні проведення ООС загинули двоє українських бійців

В зоні проведенння ООС в районі населеного пункту Луганське бойовики завдали масованого мінометного обстрілу.  Загалом протягом минулої доби терористи вчинили 25 обстрілів позицій ЗСУ, причому, у двох випадках було застосовано зброю,заборонену Мінськими угодами. 

В штабі ООС повідомили, що протягом доби 18 вересня загинули двоє українських військовців, та один отримав поранення. В той же час ситуація на Донбасі лишається контрольованою Об'єднаними силами.

Представники ООС відзначають, що бойовики використовували для обстрілів озброєння бойових машин піхоти, міномети калібрів 120 мм та 82 мм, великокаліберні кулемети, гранатомети різних типів та стрілецьку зброю.

Розвідка повідомляє, що силами ООС було знищено трьох терористів, та ще п'ятьох поранено.

Платинова Буковина

Ключові слова: обстріли донбас, обстановка донбас, новини оос 19 09 2018

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