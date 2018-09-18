Поліція Буковини співпрацює з ЄС по проекту "Міста доброесності"

- 19.09.2018 09:18
Поліція Буковини співпрацює з ЄС по проекту "Міста доброесності"

Столиця Буковини стала одним з п’яти міст України, де запроваджується антикорупційний проект Європейського Союзу «Міста доброчесності». 18‑го вересня представники Консультативної місії Європейського Союзу (КМЄС) зустрілися з керівниками обласного управління Нацполіції та міжрегіональних підрозділів НПУ.

Метою робочої зустрічі стало обговорення форм і методів протидії корупційним проявам, запровадження європейського досвіду у боротьбі з корупцією та інших пріоритетних напрямків майбутньої співпраці в ході реалізації антикорупційного проекту Європейського Союзу «Міста доброчесності».

«Консультативна місія Європейського Союзу в Україні розпочала свою діяльність у 2014 році. Відтоді Національна поліція є одним з наших головних партнерів», – підкреслив старший радник з питань боротьби з корупцією КМЄС Пітер Штайдл.

Насамперед, представники КМЄС поцікавилися поточною ситуацією в галузі протидії корупції на Буковині. А саме: які сфери є найбільш ураженими корупційними проявами, яким чином організована робота в цій сфері, як поліція співпрацює з населенням, іншими правоохоронними органами та судовою гілкою влади, з якими проблемами при виявлені та документуванні корупційних проявів доводиться стикатися правоохоронцям, які напрямки діяльності потребують вдосконалення тощо.

Буковинські поліцейські та представники місії ЄС домовились про проведення тренінгів, які дозволять правоохоронцям ефективніше протидіяти корупції, документувати та розслідувати такі прояви.

В рамках проекту заплановано проведення інформаційної кампанії серед посадовців, а також серед населення щодо особливостей антикорупційного законодавства та відповідальності за його порушення.

За результатами зустрічі сторони висловили впевненість, що допомога та підтримка європейських партнерів у протидії корупції допоможе Чернівцям заслужити звання «Місто доброчесності».

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: антикорупційні проекти ЄС, поліція чернівці

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