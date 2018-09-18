



В Чернівцях перевіряють мережу перед опалювальним сезоном - 18.09.2018 16:52

В прес-службі Чернівецької міської ради повідомили про підготовку комунальних служб до опалювального сезону 2018-2019.

Роботу розпочало муніципальне комунальне підприємство "Чернівцітеплокомуненерго". У вівторок, 17 вересня, в теплову мережу почали запуск води. Представники підприємства зазначили, що за самостійне тестування балансоутримувачами будинків они ніякої відповідальності не несуть.



Управління усіх житлових будинків попереджали про те, що до 17 вересня необхідно припинити всі внутрішньобудинкові роботи, а також закрити на вузлах вводу засувки. Окрім того, до вказаної дати також було необхідно надати листи стосовно готовності мереж будинків до гідравлічних випробувань. Перші тестові запуски води у тепломережі розпочались вже сьогодні, 17 вересня.

У випадку, якщо балансоутримувачі будинків самостійно або ж із залученням приватників здійснювали тестування мереж, Чернівцітеплокомуненерго не гарантує якісну роботу мереж протягом наступного опалювального сезону. Саме через це управління житлових будинків просять припинити усі роботи всередині будинків та передати необхідну документацію, щоб отримати дозволи на проведення запуску води в теплову мережу.

Платинова Буковина, Чернівці

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