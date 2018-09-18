В Чернівцях перевіряють мережу перед опалювальним сезоном

- 18.09.2018 16:52
В Чернівцях перевіряють мережу перед опалювальним сезоном

В прес-службі Чернівецької міської ради повідомили про підготовку комунальних служб до опалювального сезону 2018-2019.

Роботу розпочало муніципальне комунальне підприємство "Чернівцітеплокомуненерго". У вівторок, 17 вересня, в теплову мережу почали запуск води. Представники підприємства зазначили, що за самостійне тестування балансоутримувачами будинків они ніякої відповідальності не несуть. 

Управління усіх житлових будинків попереджали про те, що до 17 вересня необхідно припинити всі внутрішньобудинкові роботи, а також закрити на вузлах вводу засувки. Окрім того, до вказаної дати також було необхідно надати листи стосовно готовності мереж будинків до гідравлічних випробувань. Перші тестові запуски води у тепломережі розпочались вже сьогодні, 17 вересня.

У випадку, якщо балансоутримувачі будинків  самостійно або ж із залученням приватників здійснювали тестування мереж, Чернівцітеплокомуненерго не гарантує якісну роботу мереж протягом наступного опалювального сезону. Саме через це управління житлових будинків просять припинити усі роботи всередині будинків та передати необхідну документацію, щоб отримати дозволи на проведення запуску води в теплову мережу.

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: опалення чернівці, опалювальний сезон 2018 чернівці, чернівці тепломережі

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

Заяву про побиття Балуха озвучать 24 вересня Лише після того, як до політв'язня Володимира Балуха навідається його адвокат Ольга Дінзе, можна буде офіційно говорити про факт побиття ув'язненого
- 18.09.2018 16:46
Красноперекопськ в Криму накрило хімічним туманом Жителі міста Красноперекопськ (Яни Капу після декомунізації) жаліються на появу в місті кислотного туману
- 18.09.2018 15:58
Шахраї змогли обдурити 8 буковинців З кожним днем шахраї вигадують нові методи та способи свого «заробітку»
- 18.09.2018 15:43
Чернівчанам в жовтні обіцяють електронний квиток Наприкінці жовтня чернівчанам можна очікувати на появу електронного квитка у тролейбусах
- 18.09.2018 15:31
ВР проголосувала за збільшення складу ЦВК Кількість членів Центрального виборчого комітету України буде збільшена з 15 до 17 осіб
- 18.09.2018 14:58
МВФ та Кабмін України узгодили підвищення ціни на газ Відбулись переговори представників Міжнародного валютного фонду з членами українського уряду
- 18.09.2018 14:30
Coca-Cola випустить напій з маріхуаною Компанія Coca-Cola має намір випустити новий продукт, до складу якого увійде присутнє в марихуані речовина канабідіол
- 18.09.2018 13:23
Фищук увійшов до рейтингу найбільш безвідповідальних губернаторів Портал "Слово і діло" склав рейтинг керівників обласних державних адміністрацій
- 18.09.2018 12:17
Подробиці аварії на Кормарова 18 09 2018 Наразі на місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всі обставини
- 18.09.2018 12:12
На День міста 2018 в Чернівцях - концерт учасників фесту Червона Рута Гала-концерт переможців різних років Всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної музики "Червона рута"
- 18.09.2018 11:42

Всі новини