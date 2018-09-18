Красноперекопськ в Криму накрило хімічним туманом

- 18.09.2018 15:58
Красноперекопськ в Криму накрило хімічним туманом

Жителі міста Красноперекопськ (Яни Капу після декомунізації) жаліються на появу в місті кислотного туману. Місцеві не знають, що робити, і піддаються паніці.

В соцмережаїх з'явились знімки імли хімічного походження. Кримчани повідомляють, що мало хто вірить у те, що йдеться про звичайний туман у Красноперекопську. Повідомляється, що туман нікуди не зникає на сонці, він сухий та попадає в оселі через шпарини. Якщо було відкрите вікно, за деякий час кислотний туман може спокійно "зайти" до кімнати.

Кримчани жаліються на сльозотечу та соплі через кислотний туман. Серед інших симптомів - відчуття як на початку ангіни, а саме - біль у горлі та набряк, кашель, а також головний біль та запаморочення. Люди звертаються на гарячі лінії з проханням роз'яснити ситуацію, однак у відповідь чують, що місто накрив звичайнісінький туман.

За словами красноперекопчан, люди знають, як на запах розрізнити бром та аміак чи сірководень. Проте специфічний запах у повітрі з'являвся лише на короткий час, після чого швидко щезав, та й сірководень з аміаком не були чутні далі заводу. 

Платинова Буковина

Ключові слова: хімічний туман крим, красноперекопськ хімічне забруднення

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