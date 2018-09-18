Шахраї змогли обдурити 8 буковинців

- 18.09.2018 15:43
Шахраї змогли обдурити 8 буковинців

З кожним днем шахраї вигадують нові методи та способи свого «заробітку». Лише упродовж декількох днів зловмисники видурили у жителів краю майже 200 тисяч гривень.

Аферисти телефонують до громадян та представляються працівниками поліції. Потерпілому шахраї повідомляють, що його родичеві загрожує кримінальна відповідальність за вчинення якогось порушення і для вирішення проблеми потрібні гроші. Жертва в свою чергу не перевіряє достовірність отриманої інформації та перераховує певну суму грошей на картковий рахунок шахраїв.

Бувають і випадки, коли зловмисники представляються представниками банків та в телефонній розмові дізнаються анкетні дані потерпілих та реквізити їхніх карток. Після чого аферисти перераховують гроші з рахунку жертв на свій рахунок.

Зловмисники постійно вдосконалюють свої шахрайські схеми. Можуть представлятися представниками якихось благодійних фондів, які здійснюють збір коштів, банкірами, правоохоронцями, а також здійснювати афери через мережу Інтернет з приводу купівлі-продажу товарів.

Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити та затримати зловмисників. Також правоохоронці черговий раз закликають буковинців бути максимально обачними та не довіряти незнайомцям.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області 

Платинова Буковина, Чернівці

Ключові слова: шахраї на буковині, поліція чернівці

Коментарі (0)
Додати свій коментарій:
*Ім'я:
E-mail:
*Коментарій:
Символів залишилося: із
Підтвердіть, що Ви людина 
Відповідь - одне слово на тій же мові, що й питання.
Відповідь на питання «скільки» - число
Нову загадку, будь-ласка

Другие новости:

В Чернівцях перевіряють мережу перед опалювальним сезоном В прес-службі Чернівецької міської ради повідомили про підготовку комунальних служб до
- 18.09.2018 16:52
Заяву про побиття Балуха озвучать 24 вересня Лише після того, як до політв'язня Володимира Балуха навідається його адвокат Ольга Дінзе, можна буде офіційно говорити про факт побиття ув'язненого
- 18.09.2018 16:46
Красноперекопськ в Криму накрило хімічним туманом Жителі міста Красноперекопськ (Яни Капу після декомунізації) жаліються на появу в місті кислотного туману
- 18.09.2018 15:58
Чернівчанам в жовтні обіцяють електронний квиток Наприкінці жовтня чернівчанам можна очікувати на появу електронного квитка у тролейбусах
- 18.09.2018 15:31
ВР проголосувала за збільшення складу ЦВК Кількість членів Центрального виборчого комітету України буде збільшена з 15 до 17 осіб
- 18.09.2018 14:58
МВФ та Кабмін України узгодили підвищення ціни на газ Відбулись переговори представників Міжнародного валютного фонду з членами українського уряду
- 18.09.2018 14:30
Coca-Cola випустить напій з маріхуаною Компанія Coca-Cola має намір випустити новий продукт, до складу якого увійде присутнє в марихуані речовина канабідіол
- 18.09.2018 13:23
Фищук увійшов до рейтингу найбільш безвідповідальних губернаторів Портал "Слово і діло" склав рейтинг керівників обласних державних адміністрацій
- 18.09.2018 12:17
Подробиці аварії на Кормарова 18 09 2018 Наразі на місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всі обставини
- 18.09.2018 12:12
На День міста 2018 в Чернівцях - концерт учасників фесту Червона Рута Гала-концерт переможців різних років Всеукраїнського фестивалю сучасної та популярної музики "Червона рута"
- 18.09.2018 11:42

Всі новини