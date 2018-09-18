Шахраї змогли обдурити 8 буковинців- 18.09.2018 15:43
З кожним днем шахраї вигадують нові методи та способи свого «заробітку». Лише упродовж декількох днів зловмисники видурили у жителів краю майже 200 тисяч гривень.
Аферисти телефонують до громадян та представляються працівниками поліції. Потерпілому шахраї повідомляють, що його родичеві загрожує кримінальна відповідальність за вчинення якогось порушення і для вирішення проблеми потрібні гроші. Жертва в свою чергу не перевіряє достовірність отриманої інформації та перераховує певну суму грошей на картковий рахунок шахраїв.
Бувають і випадки, коли зловмисники представляються представниками банків та в телефонній розмові дізнаються анкетні дані потерпілих та реквізити їхніх карток. Після чого аферисти перераховують гроші з рахунку жертв на свій рахунок.
Зловмисники постійно вдосконалюють свої шахрайські схеми. Можуть представлятися представниками якихось благодійних фондів, які здійснюють збір коштів, банкірами, правоохоронцями, а також здійснювати афери через мережу Інтернет з приводу купівлі-продажу товарів.
Поліцейські вживають всіх можливих заходів, щоб викрити та затримати зловмисників. Також правоохоронці черговий раз закликають буковинців бути максимально обачними та не довіряти незнайомцям.
Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області
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