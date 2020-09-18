



ВР проголосувала за збільшення складу ЦВК - 18.09.2018 14:58

Кількість членів Центрального виборчого комітету України буде збільшена з 15 до 17 осіб. Відповідне рішщення було прийняте сьогодня в результаті голосування у Верховній Раді.

236 нардепів проголосували за взяття відповідного законопроекту за основу та в цілому.

Зазначимо також що фракці. "Батьківщина", "Самопоміч" та "Опозиційний блок" майже в повному складі не підтримали дане голосування.

Окрім того, Верховна Рада України має цього тижня згодити новий склад ЦВК, оскільки вже минув майже рік, як спливли повноваження старих членів комітету.

Платинова Буковина

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