ВР проголосувала за збільшення складу ЦВК- 18.09.2018 14:58
Кількість членів Центрального виборчого комітету України буде збільшена з 15 до 17 осіб. Відповідне рішщення було прийняте сьогодня в результаті голосування у Верховній Раді.
236 нардепів проголосували за взяття відповідного законопроекту за основу та в цілому.
Зазначимо також що фракці. "Батьківщина", "Самопоміч" та "Опозиційний блок" майже в повному складі не підтримали дане голосування.
Окрім того, Верховна Рада України має цього тижня згодити новий склад ЦВК, оскільки вже минув майже рік, як спливли повноваження старих членів комітету.
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