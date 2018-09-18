



МВФ та Кабмін України узгодили підвищення ціни на газ - 18.09.2018 14:30

Відбулись переговори представників Міжнародного валютного фонду з членами українського уряду, і сторони дійшли згоди у питанні підвищення вартості газу для населення. Так, було виршено піднімати ціни поступово, аби до квітня 2020 року вартість палива досягля рівня імпортного паритету.

З такою заявою голова правління НАК Нафтогаз Украни Андрій Коболев виступив на форумі Європейської бізнес Асоціації. Наразі, за словами Коболєва, темпи зростання цін ще обговорюються.

Відзначимо, що місія Міжнародного валютного фонду перебуває в Україні з 6 вересня, і візит буде завершений 19 вересня.

Згідно з попередніми заявами, Кабінет міністрів України погодився підняти тарифи на газ орієнтовно на 23%. При цьому, наразі не називаються офіційні цифри підвищення ні представниками МВФ, ні українськими міністрами.

В Нацбанку України припускали, що в 2018 році на українців може очікувати підвищення на рівні 25%, ще на 15% - у 2019 році.

Платинова Буковина

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