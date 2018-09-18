Coca-Cola випустить напій з маріхуаною

- 18.09.2018 13:23
Coca-Cola випустить напій з маріхуаною

Компанія Coca-Cola має намір випустити новий продукт, до складу якого увійде присутнє в марихуані речовина канабідіол.

Як зазначається, ця речовина не має психоактивними властивостями, але в той же час відноситься до болезаспокійливих засобів. Новий товар з такою незвичайною складом поповнить лінійку продукції Coca-Cola.

В даний час Coca-Cola ведуть переговори з канадською компанією Aurora Cannabis Inc, що займається виробництвом марихуани. Цілком вероятночто новинка стане результатом спільного виробництва обох компаній.

У Coca-Cola відзначають, що на ринку безалкогольних напоїв канабідіол використовується в даний час досить активно. Але ще належить трохи почекати, перш ніж буде прийнято остаточне рішення щодо включення КБД до складу напоїв від Coca-Cola.

Втім, про старт виробництва все ще нічого не відомо, однак, вже на тлі одних новин про вихід напоїв Coca-Cola з каннабісом акції компанії почали істотно зростати.

 

Платинова Буковина

Ключові слова: канабіс у складі кока коли, кола з маріхуаною

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