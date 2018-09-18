



Подробиці аварії на Кормарова 18 09 2018 - 18.09.2018 12:12

Наразі на місці події правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють всі обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Вранці 18-го вересня по вулиці Комарова обласного центру сталася автопригода. Кермувальниця автомобіля «Volkswagen», 38-річна чернівчанка, допустила наїзд на літню жінку.

Виїхавши на місці пригоди поліцейські попередньо встановили, що 66-річна жінка-пішохід вийшла на проїжджу частину дороги позаду тролейбуса.

В результаті аварії потерпілу із переломом руки доставлено до Чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги.

За результатами медичного освідчення жінка-водій на момент ДТП була твереза.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за кримінальне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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