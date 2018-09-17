



Поліція закликає до ініціювання роботи судової системи України! - 18.09.2018 10:47

Поліція щоденно набирає обертів щодо документування організованої злочинності. Станом на сьогодні спочатку поточного року до суду спрямовано 198 справ, для порівняння за весь 2017 - 172, 2016 - 102, 2015 - 123, 2014 - 155, 2013 - 172. Але на жаль активної роботи тільки однієї поліції недостатньо.

Станом на сьогодні на розгляді в судах перебуває 457 спрямованих до суду за останні 5 років, але за весь 2018 рік розглянуто лише 27 справ зазначеної категорії. Тільки вдумайтесь: швідкість розгляду - 27 справ в рік! Так злочинність не подолати.

Жодної справи протягом року не розглянуто у Вінницькій області, де в суді перебуває 13 справ, Волинській (18), Дніпропетровській (27), Донецькій (25), Київській (31), Луганській (34), Одеській (41), Черкаській (20) та ін.

Можна створювати суди й, мабуть, вони необхідні для розгляду справ НАБУ, потім ДБР. До речі, при підведенні підсумків один із кіберполіцейських запропонував створювати ще й спеціалізовані суди для розгляду справ кіберзлочинців... Можна й ще з десяток настворювати, але всіх суб’єктів-«клієнтів» цих суддів створюють та контролюють лідери злочинних організацій, «злодії в законі», яких судить звичайний суддя звичайного місцевого суду.

Якщо не запрацює в найближчий час судова система України, жодного сенсу не має займатися документуванням організованої злочинності, бо вся наша робота йде на сміття.

Відділ комунікації ГУНП в Чернівецькій області

Платинова Буковина, Чернівці

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